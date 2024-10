PF registra 6 ocorrências de crimes eleitorais em Fortaleza e no Interior durante a manhã

A Polícia Federal do Ceará (PF-CE) registrou seis ocorrências de crimes eleitorais durante a manhã deste domingo, 6, primeiro turno das eleições municipais no Estado. Conforme o órgão, os casos ocorreram em Fortaleza e em outras quatro cidades do Interior: Campos Sales, Iguatu, Jaguaribe e Juazeiro do Norte.

O acusado de cometer crime eleitoral foi encaminhado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará (PF), no bairro Aeroporto, na Capital.

Ainda na Capital, o candidato a vereador Edilson Tomaz (PSB) foi preso após fazer boca de urna no bairro Mondubim. Com ele, foram apreendidos dois mil santinhos, que estavam sendo distribuídos próximo a uma escola municipal na avenida Bernardo Manuel.



Edilson Tomaz alegou que não sabia que a prática é considerada crime eleitoral. “Um candidato me disse, não foi só um e nem dois, não, foram vários candidatos: Edilson, você pode fazer a boca de urna a partir de 300 metros da votação'”, disse em entrevista ao O POVO após ser detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Denúncias de crimes eleitorais podem ser ser feitas de forma anônima por meio do canal comunicação 'Comunica PF'.