Integrante de facção suspeito de ameaçar eleitores para manipular votos em Santa Quitéria é preso

Facções criminosas de Santa Quitéria e cidades vizinhas estariam tumultuando o processo eleitoral e um integrante do grupo criminoso foi preso neste sábado, 5, em flagrante, apontado nas investigações como responsável por coagir eleitores a quem votar e a quem não votar. A informação é do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

De acordo com o Ministério Público, a prisão faz parte da operação Voto Livre, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e a Polícia Civil do Ceará. O homem preso é suspeito de fazer ameaças a eleitores do município para impedir as pessoas de votar em um determinado candidato.

Na operação foram apreendidos dois aparelhos celulares em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela 54ª zona eleitoral. As investigações que começaram em agosto mostram que as ações criminosas envolvem crimes de "ameaça, extorsão, pichações e realização de eventos de opositores políticos, além da prática de homicídios", afirma o MPCE.