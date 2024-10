Crimes eleitorais: 12 mandados de busca e apreensão são cumpridos na RMF

Com o objetivo de investigar crimes de corrupção eleitoral, compra de votos, distribuição irregular de combustível e abuso de poder econômico, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Fortaleza e Paracuru, na Região Metropolitana (RMF), neste sábado, 5, na véspera das eleições municipais. As ordens judiciais foram expedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Os mandados são frutos da operação "Mayor" — que significa prefeito em inglês. A investigação começou após dois homens terem sido presos em flagrante por lavagem de dinheiro no dia 23 de setembro. Com eles, foram apreendidos R$ 150 mil em espécie, além de materiais de campanha, lista de eleitores, documentos e mídias.