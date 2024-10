Eleições 2024: espalhar santinhos no dia da votação é crime

Conforme explica Eduardo Pontes, qualquer tipo de propaganda eleitoral no dia da eleição é considerada crime; veja quais são

Em dia de eleição, uma cena corriqueira é vista por diversos municípios do Brasil: uma chuva de santinhos espalhados pelsa ruas. A prática, porém, é proibida pela Justiça Eleitoral.

Conforme explica Eduardo Pontes, chefe da seção de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), qualquer tipo de propaganda eleitoral é considerada crime, o que inclui a distribuição de santinhos e outros materiais impressos pelas ruas, tanto na véspera quanto no dia da eleição.

"Esse crime, conhecido popularmente como 'derrama', é comum de acontecer. As pessoas, no dia anterior ou até no próprio dia da eleição, espalham santinhos nas ruas, especialmente em frente aos locais de votação. É uma prática corriqueira, mas ilegal."