Glêdson vota em Juazeiro do Norte e diz que vai quebrar tabu da reeleição

Atual prefeito de Juazeiro do Norte também prometeu buscar diálogo com o governador Elmano de Freitas, caso seja reeleito

Candidato à reeleição votou na Escola Felipe Neri, no bairro Limoeiro Crédito: Jorge Vitor/Especial para O POVO

Antes de entrar na seção eleitoral, Glêdson mostrou otimismo e disse que vai quebrar o tabu da reeleição em Juazeiro do Norte. O município tem a tradição de não reeleger prefeitos. “Acredito sinceramente que vai dar certo. Vamos quebrar o tabu da reeleição”, afirmou.

O atual prefeito de Juazeiro do Norte e candidato à reeleição , Glêdson Bezerra (Podemos), votou por volta das 10 horas deste domingo, 6, na Escola Felipe Neri, no bairro Limoeiro. Ele chegou ao local acompanhado da esposa, filhos e correligionários.

O candidato também foi questionado sobre como se dará o relacionamento com o governador Elmano de Freitas (PT), caso seja reeleito. Glêdson prometeu ir ao Palácio da Abolição para falar pessoalmente com Elmano. “Com humildade, vamos pedir o seu carinho e atenção com Juazeiro.”