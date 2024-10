Juazeiro do Norte: ex-prefeito Manoel Salviano declara apoio a Glêdson Bezerra

O ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Manoel Salviano declarou apoio à reeleição de Glêdson Bezerra (Podemos) Crédito: Divulgação/Ascom Glêdson Bezerra

Salviano foi eleito prefeito da terra do padre Cícero pela primeira vez em 1982 e permaneceu na gestão até 1988. Depois, novamente ocupou o cargo, entre 1993 até 1996. Ele também exerceu a função de deputado estadual por um mandato e deputado federal em quatro oportunidades. "Nós temos essa consciência de que ele (Glêdson) fez uma boa administração, mas, na verdade, ele precisa do apoio de gente que teve experiência e estamos aqui para apoiá-lo porque tem boa vontade, é sério, é competente e é muito ávido", afirmou. Glêdson agradeceu o apoio do ex-prefeito e elogiou a gestão de Manoel Salviano, lembrando de obras como o Ginásio Poliesportivo, o Mercado do Pirajá e o Memorial Padre Cícero.