Governador Elmano de Freitas vota em Caucaia acompanhado da família e de aliados

Governador votou em Caucaia ao lado da vice, Jade Romero, e do prefeito do município, Vitor Valim

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), votou nas eleições municipais de 2024 deste domingo, 6, na Escola Francisco Martins de Morais, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Além de aliados, o chefe de Estado foi acompanhado pela primeira-dama, Lia de Freitas, e pela filha.

Elmano de Freitas também estava acompanhado no colégio eleitoral pela vice-governadora do Ceará, Jade Romero, e pelo prefeito do município de Caucaia, Vitor Valím (Pros). Na ocasião, também esteve presente a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT).



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mais informações em instantes