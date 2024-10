MPCE comanda ações de fiscalização em todo o Estado neste domingo de eleições

Crédito: Reprodução/Ministério Público do Estado do Ceará

O Ministério Público do Ceará (MPCE) realiza ações de monitoramento em todas as regiões do Estado, a fim de garantir a lisura e normalidade do processo eleitoral neste domingo de votação, 6 de outubro. Em entrevista ao O POVO, a promotora da terceira zona eleitoral de Fortaleza, Giovana Melo, falou sobre essa atuação.



“O Ministério Público estará nos locais de votação, buscará orientar, no caso de ocorrências, estará lá fazendo cessar qualquer tipo de ação que não se coaduna a esse processo, então o Ministério Público visa trazer essa tranquilidade para esse dia que é tão importante para nossa democracia”, explica a promotora.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nas últimas semanas, o MPCE tem trabalhado em conjunto com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em operações que visam identificar e coibir crimes eleitorais ou ações suspeitas ao redor do Estado.