Eleições: Jogo Político especial analisa dia de votação pelo Ceará e traz expectativa da apuração

O domingo de eleições terá edição especial do podcast Jogo Político, a partir de 14 horas, com a análise do dia de votações pelo Ceará, as manifestações dos candidatos e apoiadores e a projeção para a apuração.

O podcast faz o aquecimento para a edição especial do O POVO News, a partir de 15 horas, com a análise da votação e o acompanhamento da apuração até depois do resultado, com a repercussão com os eleitos.

A edição especial terá apresentação de Ítalo Coriolano e Marcos Tardin, participação de comentaristas do O POVO e convidados, além de correspondentes em São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Recife (PE), e João Paulo Biage direto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

Na segunda-feira, 7, haverá outra edição especial do O POVO News, a partir de 8 horas, com a repercussão e a análise dos resultados das eleições pelo Brasil.