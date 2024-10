Pesquisa Quaest em Sobral: Oscar Rodrigues 54% e Izolda Cela 46%

Às vésperas do pleito, pesquisa aponta histórica derrota ao grupo dos Ferreiras Gomes na cidade de Sobral

A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Foram ouvidos 750 eleitores nos dias 3 e 4 de outubro. A pesquisa foi contratada por portal CN7 e a rede Plus FM e está registrada com número CE-04287/2024 na Justiça Eleitoral.

A contagem em votos válidos descarta brancos, nulos e indecisos. É a forma oficial de divulgação do resultado da eleição.

Pesquisa Quaest para a Prefeitura divulgada neste sábado, 5, aponta Oscar Rodrigues (União) com 54% das intenções de votos válidos. Izolda Cela (PSB) aparece com 46%, segundo o levantamento.

O deputado estadual Oscar Rodrigues é o nome da oposição na cidade sobralense contra o grupo político dos Ferreiras Gomes que há décadas governa o Município. A ex-governadora tem o apoio do atual prefeito Ivo Gomes (PSB), do governador Elmano (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A cidade do interior cearense conta com mais de 150 mil eleitores aptos a votar no próximo domingo, 6 de outubro segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).