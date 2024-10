PF faz operação em Jucás após denúncias de que vereador estaria comprando votos

Operação em Jucás aconteceu após denúncias que vereador estaria comprando voto Crédito: Divulgação/PF

O crime de corrupção eleitoral está previsto no artigo 299 do Código Eleitoral Brasileiro (Lei nº 4.737/1965), que estabelece que é crime "dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto, ou para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita". PF cumpriu operações em diversos municípios para combater compra de votos Nas vésperas da eleição, operações contra compra de voto se multiplicam pelo Ceará e valores expressivos foram apreendidos em diversos municípios do Estado. Dentre elas, estão Fortaleza, Juazeiro do Norte, Canindé, Capistrano e São Gonçalo do Amarante. Em termos de valores, pelo menos R$ 2,5 milhões foram apreendidos em operações que investigam suspeitas de compra de votos pelo Estado segundo os dados que foram informados em operações listadas abaixo. Parte das operações não divulgou apreensão de valores num primeiro momento.