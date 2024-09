Eusébio: O POVO sabatina Dr. Mauro, candidato a prefeito pelo UB; acompanhe ao vivo

A sabatina é transmitida ao vivo pelo canal do O POVO no Youtube. Dr. Mauro é oposição ao atual prefeito Acilon Gonçalves (PL)

Dando sequência às entrevistas com os candidatos a prefeituras no Ceará, O POVO realiza nesta quarta-feira, 11, a sabatina com Dr. Mauro (UB), candidato à Prefeitura do município do Eusébio, que fica na Região Metropolitana de Fortaleza. A entrevista acontece dentro do programa Jogo Político.

Acompanhe sabatina ao vivo:

Dr. Mauro afirmou no Debate O POVO que Eusébio é uma cidade rica com um povo pobre. A eventual vitória sobre o candidatato da situação Dr. Júnior (PRD), disse, representará um "grito de liberdade"