Download do aplicativo e-Título fica disponível até este sábado

Por meio dele, é possível acessar todas as informações necessárias para o voto e pode ser usado como documento oficial para os eleitores que possuem a biometria cadastrada. É possível consultar informações quanto à zona e à seção eleitoral, além de justificar ausência, consultar débitos eleitorais, dentre outras opções. O aplicativo está disponível para android e iOS.

O aplicativo e-Título , disponibilizado pela Justiça Eleitoral , pode ser baixado nos aparelhos móveis somente até este sábado, 5, para ser utilizado nas eleições municipais de 2024. A justificativa é para que obtenha um melhor desempenho no dia do pleito.

As eleições ocorrem no domingo, 6 de outubro, em todo o território nacional, e cerca de 155 milhões de eleitores são esperados para irem às urnas das às 17 horas, no horário oficial de Brasília.

É obrigatório apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, CNH, carteira de trabalho, passaporte, identidade social e e-Título para eleitores com a biometria cadastrada. Para saber mais informações, confira no link.