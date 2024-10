Aracati: a disputa doméstica sem PT que opõe ex-secretária de Bismarck e neto de ex-prefeito

Apenas dois candidatos concorrem em Aracati Crédito: Reprodução Instagram Roberta do Bismarck/ Reprodução Instagram Caetano Guedes Oficial

A duas horas de viagem e a cerca de 147,13 quilômetros de Fortaleza, Aracati guarda um centro histórico, pontos turísticos e opções de praias. Mas também é palco de uma disputa doméstica sobre quem vai gerenciar o município. O pleito envolve o grupo do atual prefeito Bismarck Maia (Podemos) e uma oposição que lançou Caetano Guedes (Republicanos) integrante de uma família que já foi situação. O avô dele, Expedito Ferreira, foi prefeito de Aracati, eleito em 2004 e em 2008, e o pai, Júnior Guedes, de Fortim. Ex-secretário de Turismo de Cid Gomes (PSB), Bismarck Maia foi eleito em 2016 tendo o apoio do PT, que tinha Dra. Denise Medeiros ocupando a vice. Expedito Ferreira chegou a ensaiar ser candidato, mas como consta no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sua candidatura aparece como inapta. A dobradinha, de Bismarck e Denise, se repetiu em 2020. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A aliança não se sustentou por muito tempo. Em meados de 2021, o PT se afastou da atual gestão, com a situação com a vice-prefeita piorando nas proximidades da eleição de 2022. Além de atritos envolvendo o governo, ela tentou ser deputada, mas os dois filhos de Bismarck foram candidatos. Eduardo foi eleito deputado federal, enquanto Guilherme ficou na suplência na Assembleia Legislativa e, hoje, atua como parlamentar diante de um revezamento de licenças. Os dois são filiados ao PDT, partido que Bismarck deixou para assumir a presidência do Podemos no Ceará.

No entanto, em julho, o PT estadual decidiu intervir no diretório municipal. A aliança com o Republicano, e Caetano, foi desfeita. Com a decisão, o partido não apoiou nenhum candidato a prefeito e liberou os filiados para fazerem campanha por qualquer dos nomes na disputa. Bismarck indicou nomes conhecidos de sua gestão. Com histórico no município como vereadora, a candidata a prefeita Roberta Cardoso (Podemos) foi secretária de Assistência e Desenvolvimento Social e chefe de Gabinete de Aracati. A vice Ana Mello foi secretária de Educação. As duas usam “de Bismarck” em seus perfis nas redes sociais e Roberta usa até no nome da urna. A disputa tem mobilizado nomes locais, com as agendas sempre contam com a presença do prefeito e, em muitos casos, dos dois filhos dele. A presença de peso estadual foi do senador Cid Gomes que participou de adesivaço em setembro.