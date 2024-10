George Lima lamenta não receber recursos do próprio partido e explica frase que viralizou

Em sabatina realizada no OP News 1ª edição, na manhã desta terça-feira, 1º, o candidato a prefeito de Fortaleza, George Lima (Solidariedade), criticou candidaturas adversárias, explicou algumas propostas e lamentou o fato do próprio partido não ter ajudado financeiramente na campanha. A entrevista foi conduzida pelo apresentador Ítalo Coriolano , ao lado do jornalista Guilherme Gonsalves .

"Eu sou anti-radicalismo. Essa onda do bolsonarismo criou o André Fernandes , o Capitão (Wagner ) já vem com esse discurso, mas ele não passa confiança, não tem aliados de confiança. São candidatos 'duas-caras', que a população não pode acreditar. Sou contra essas duas candidaturas, seria um retrocesso imenso", afirmou.

O candidato do Solidariedade foi questionado sobre o fato de ser acusado por opositores de ter uma candidatura criada apenas para criticar adversários, com exceção da candidatura de Evandro Leitão (PT). Na resposta, sobrou críticas para todo lado.

"O senador Eduardo Girão vem para os debates falar de ministro do STF, do presidente Lula. Vamos falar dos problemas das pessoas no dia a dia, da saúde, do transporte público, da falta de emprego", acrescentou.

"O Evandro Leitão, eu vou ser sincero para vocês, é o candidato do Camilo (Santana). Eu estou respeitando o Camilo, acho que se o Camilo colocou o Evandro, ele deve ter convicção. Eu não concordo com o PT ficar com prefeitura, governo e na Presidência. Se a população for esperta, vota em alguém como George Lima, um cara corajoso, empreendedor, sei das necessidades do povo, não preciso fazer política com cargo, vou subir e não vou ficar boçal, vou fazer uma gestão com muita gente preparada. Juntar todas as forças que Fortaleza tem, montar uma equipe, montar metas para os quatro anos, apresentar para a população, ir atrás dos recursos, nos unirmos para melhor as coisas. Tem que ter uma mudança de cultura, de gestão, e eu me coloco como uma opção", explicou.



A frase e o meme

O candidato foi questionado sobre a frase proferida no debate promovido pelo O POVO, direcionado ao adversário André Fernandes. O "chupa aqui pra ver se sai leite" virou meme e a imagem rodou por todo o país.

"Ali foi um momento de emoção, de indignação de como eu fui tratado. O Sarto já vinha zombando, me chamando de 'garganta de aluguel', e o André veio com uma deselegância muito grande. Isso me deixou muito chateado, como cidadão de Fortaleza, vivi aqui, venci aqui, e eu represento o povo, não estou ali para ser tachado de insignificante", explicou.