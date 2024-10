Em possível trégua, Wagner admite que se excedeu e André espera apoio do ex-deputado no 2º turno

Em coletiva de imprensa realizada logo depois do fim do debate , os candidatos avaliaram o encontro entre os adversários e comentaram os principais pontos.

“Todo eleitor tem o direito de conhecer o passado dos candidatos e a gente apresentou o passado do Evandro, o passado do Sarto, o passado do André. Em determinado ponto, às vezes, a gente ultrapassa certos limites. Eu acho que a maturidade que a gente adquiriu nesses 45 anos, permite entender que esse momento é de tranquilidade, de mostrar propostas, de conquistar um eleitor indeciso e não vou conquistar nenhum eleitor indeciso com qualquer ataque em um momento crucial como esse”, destacou.



Em seguida, Wagner afirmou que a fala para André durante o debate não foi um pedido de desculpas, mas um reconhecimento de que se excedeu. O ex-deputado federal também pontuou as diferenças entre a própria candidatura e a do candidato do PL, enfatizando a maturidade e a experiência em eleições.

“Na verdade, eu não pedi desculpas. Eu disse que me excedi, que cometi alguns erros, fui além do que deveria ter ido e espero que a gente tenha oportunidade para manter um bom nível do debate, mostrando o que a nossa candidatura tem de diferente da deles. A nossa candidatura, por exemplo, é diferente da do André, porque a nossa é mais madura, é mais experiente. Já disputei três eleições na cidade e tenho um conhecimento que é necessário para a gente reduzir a violência, investir em saúde, a experiência que eu tive na Secretaria de Saúde de Maracanaú e também a minha experiência em sala de aula”, apontou.