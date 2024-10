Compra de votos: PF faz operações em vários municípios, apreende milhões e prende cabos eleitorais

PF apreende mais de um milhão em espécie a dez dias das eleições Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Nas vésperas da eleição, operações contra compra de voto se multiplicam pelo Ceará e valores expressivos foram apreendidos em diversos municípios do Estado. Dentre elas, estão Fortaleza, Juazeiro do Norte, Canindé, Capistrano e São Gonçalo do Amarante.

Autoridades tem intensificado a fiscalização com o objetivo de garantir a lisura do processo eleitoral e a realização do pleito sem influência de atos ilícitos. Fortaleza

Nesta sexta-feira, 4, a PF deflagrou a Operação Mercato Clauso, com o objetivo de impedir a influência de grupos violentos nas eleições. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza, Canindé e Choró.

As autoridades apreenderam R$ 600 mil em espécie com um indivíduo vinculado a um grupo criminoso suspeito de articular esquema de compra de votos e oferecer vantagens com recursos de “contratos fraudulentos com entes públicos”, para financiar campanhas. No último dia 25, ocorreu a apreensão de mais de R$ 1 milhão em espécie em duas operações distintas realizadas pela Polícia Federal (PF) na Capital. No Centro, foram apreendidos R$ 437 mil e no bairro Papicu outros R$ 600 mil. Ambas as operações aconteceram após denúncias de transporte irregular de valores. As quantias estavam sendo transportadas por pessoas em veículos e que ao serem abordados não apresentaram justificativa plausível. Os suspeitos foram encaminhados para prestar esclarecimentos e dois inquéritos policiais para apurar o caso.

Juazeiro do Norte Nessa quinta-feira, 3, a PF prendeu quatro pessoas no município suspeitas de envolvimento em um esquema de troca de exames médicos por votos. Os suspeitos foram detidos, mas posteriormente liberados mediante pagamento de fiança. As PF informou que as investigações continuam, "com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos" no suposto esquema. No último dia 26, já haviam sido apreendidos R$ 500 mil em espécie foi apreendido pela PF no centro de Juazeiro do Norte, após denúncias de transporte irregular de valores para possível compra de votos na região do Cariri. Ao serem abordados, dois suspeitos não deram justificativa plausível para o transporte do montante e foram conduzidos para a sede da PF na cidade para prestar esclarecimentos. Tanto a origem, quanto o destino dos valores estão sob investigação num inquérito policial aberto para apurar possíveis crimes relacionados a corrupção eleitoral, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro ou outras atividades ilícitas.

Canindé Na última quinta-feira, 3, o Ministério Público Eleitoral (MPE) realizou operação que cumpriu quatro mandatos de busca e apreensão contra uma candidata a vereadora, sem identificação do nome e do partido, do município de Canindé. Três colaboradores de campanhas políticas na cidade também foram alvos da operação, que contou com apoio das Polícias Civil e Militar. Foram apreendidos cerca de R$ 76 mil em espécie, uma máquina de contar dinheiro, um caderno com nomes de eleitores e o valor supostamente a ser repassado a estes, além de cópia de documentos de identidade, medicamentos, armas de fogo e munições. O promotor eleitoral Jairo Pequeno Neto afirmou que a candidata estaria oferecendo dinheiro, medicamentos e kits de higiene a eleitores em troca de voto. Também é investigado o suposto apoio dado a campanhas políticas por uma facção criminosa atuante na cidade.

Nesta sexta-feira, 4, Canindé foi parte da mesma operação ocorrida em Fortaleza e Choró, com objetivo de impedir a influência de grupos violentos nas eleições. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos e R$ 600 mil em espécie foram apreendidos com um suspeito. São Gonçalo do Amarante No último dia 23, a PF apreendeu R$ 150 mil e prendeu dois homens pelo crime de lavagem de dinheiro em São Gonçalo do Amarante. Policiais abordaram um veículo, na rodovia estruturante, que seguia de Fortaleza para o Interior. Foram encontrados R$ 150 mil em uma sacola nos pés do passageiro, além de material de campanha, lista de eleitores, documentos e mídias. Segundo as autoridades foram constatados indícios de crimes eleitorais antecedentes à situação flagrada. A dupla foi presa em flagrante por lavagem de dinheiro e está a disposição da Justiça Eleitoral.

Os suspeitos são o ex-secretário adjunto da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS) e coronel da reserva remunerada Lauro Prado e o secretário de Turismo de Paracuru, Angelo Tuzze Moreira. As identidades foram confirmadas por fonte da Segurança Pública ao O POVO.

Capistrano Operação do Ministério Público Eleitoral (MPE), com apoio da Polícia Civil (PCCE), apreendeu R$ 17,8 mil que seriam usados para compra de votos em Capistrano, na última quinta-feira, 3. Os valores foram apreendidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do investigado, que é companheiro de uma candidata a vice-prefeita e pai de uma postulante à Câmara Municipal. O POVO apurou tratar-se de Namim, esposo da candidata a vice-prefeita Eloina do Namim (Republicanos), que está na chapa de Zé Renato (Progressistas). Conforme a Promotoria da 105ª Zona Eleitoral, o alvo da operação poderá responder pelo crime de corrupção eleitoral. Os candidatos, caso comprovado que tinham conhecimento da prática, poderão responder por corrupção eleitoral e abuso de poder econômico.