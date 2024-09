PF prende coronel e secretário com R$ 150 mil e lista de eleitores

O oficial estava com o secretário de Turismo de Paracuru e ambos foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro e crime eleitoral. Eles estavam em um veículo com R$ 150 mil, material de campanha, lista de eleitores, documentos e mídias

O ex-secretário adjunto da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS) e coronel da reserva remunerada, Lauro Prado; e o secretário de Turismo de Paracuru, Angelo Tuzze Moreira, foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro e crime eleitoral. A prisão foi feita pela Polícia Federal nesta segunda-feira, 23, na Região Metropolitana de Fortaleza. As identidades foram confirmadas por fonte da Segurança Pública ao O POVO.

Por meio de nota, a PF informou que apreendeu R$ 150.000,00 e prendeu duas pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro em São Gonçalo do Amarante, Ceará.

O coronel foi comandante geral da Polícia Militar do Ceará e o motivo da prisão seria a suspeita de prática de crime eleitoral.