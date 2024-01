Haley de Carvalho é empossado como novo procurador-geral de Justiça do Ceará

A cerimônia foi realizada no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça e contou com a presença de autoridades cearenses

Nomeado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), o promotor de Justiça, Haley de Carvalho tomou posse nesta sexta-feira, 5, como procurador-geral da Justiça do Ceará. Haley assume o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para o biênio 2024-2025.

A cerimônia foi realizada no quditório da Procuradoria-Geral de Justiça e contou com a presença de autoridades cearenses, como o chefe do Executivo estadual, Elmano de Freitas, a ex-governadora Izolda Cela, a senadora Augusta Brito, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), Abelardo Benevides.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na eleição interna realizada entre membros do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) no último dia 1º de dezembro, Haley recebeu 219 votos, ficando atrás de Lucídio Queiroz, com 214 votos. Mesmo não ficando em primeiro lugar, o promotor foi escolhido para liderar a PGJ.