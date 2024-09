Sarto critica PT e segurança ao publicar vídeo com cadeirada em Marçal

A agressão sofrida pelo candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) já repercute além dos limites geográficos da cidade. Em Fortaleza, o prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), tenta capitalizar politicamente o episódio ao publicar um vídeo ironizando o ocorrido e fazendo correlação sobre questões de segurança e o PT, partido adversário que disputa com o candidato Evandro Leitão (PT).

Nesta segunda-feira, 16, ocorre um debate da TV Otimista com os candidatos a prefeito de Fortaleza. Sarto publicou vídeo em uma rede social ironizando: “Se a segurança do debate depender do PT”; escreveu na legenda. Na peça, aparece trecho do debate de São Paulo, organizado pela TV Cultura, quando o candidato José Luiz Datena (PSDB) agride Marçal com uma cadeirada.