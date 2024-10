Saiba quem são os 20 candidatos a vereador de Fortaleza que mais receberam recursos

Dependendo do quanto a sigla em que o candidato está inserido entenda a importância da candidatura, ou mesmo as chances de eleição, os valores recebidos do fundo eleitoral poderão variar muito, tornando-se uma campanha muito mais robusta.

Assim como no levantamento feito no início do mês , apenas três candidaturas receberam mais de R$ 600 mil de aporte.

A segunda candidata com maior arrecadação é Bella Carmelo (PL), com R$ 677,5 mil. Deste valor, R$ 642 mil vêm do PL nacional. Bella tem 23 anos e concorre com o forte apoio do marido, o deputado estadual Carmelo Neto (PL), que preside o partido localmente. Ela chegou a ter o nome de urna questionado, podendo ser impedida de utilizar o nome do esposo na urna, mas acabou permitida de utilizá-lo. Mesmo candidata pela primeira vez, ela recebeu mais verba partidária de que outros nomes bastante conhecidos do partido, como a vereadora Priscila Costa (PL), que busca reeleição.

Em terceiro está Nutricionista Larissa Duarte (União Brasil), com R$ 662 mil. Quase todo esse valor, R$ 657 mil, vem do fundo nacional do partido. Larissa ficou conhecida no início do ano, ao ser vítima de importunação sexual em um elevador de um prédio comercial, em Fortaleza. As imagens do ato circularam por todo o país e a nutricionista não deixou de lutar pelos seus direitos e por uma punição ao homem que a assediou.

Confira a listagem dos candidatos que mais arrecadaram durante a campanha: