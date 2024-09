Saiba quem são os candidatos a vereador que mais receberam verba partidária em Fortaleza

Larissa Duarte, Bella Carmelo e Erich Douglas lideram em verba recebida dos partidos nas eleições proporcionais em Fortaleza Crédito: Reprodução DivulgaCand/ Montagem O POVO

Quanto se gasta em uma campanha para vereador em Fortaleza? Os valores podem variar bastante, mas alguns candidatos têm apoio robusto da sigla à qual estão afiliados. Normalmente, quanto maior a chance de um candidato obter votação expressiva, mais investe o partido, visto que a eleição para vereador acontece de forma proporcional, com um grande puxador de votos podendo ajudar a eleger outros partidários.

Restando cerca de um mês para as eleições, alguns candidatos já receberam grandes quantidades de aporte financeiro, segundo consta no DivulgaCand, ferramenta desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com dados atualizados de candidaturas e prestações de contas dos candidatos e dos partidos políticos em todo o Brasil. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os campeões de verba Três candidaturas em Fortaleza já receberam mais de R$ 600 mil, sendo disparadamente as com maior financiamento partidário. Valor é próximo do teto de gastos que um vereador da cidade pode usar durante a campanha, que é de R$ 680 mil.

Curiosamente, todos são candidatos pela primeira vez. São eles: Nutricionista Larissa Duarte (União Brasil): R$ 657.020

(União Brasil): R$ 657.020 Bella Carmelo (PL): R$ 647.564

(PL): R$ 647.564 Erich Douglas (PSD): R$ 630.000 Aos 25 anos, Larissa Duarte é candidata pela primeira vez a um cargo político. Ela ficou conhecida em 2024 ao ser vítima de importunação sexual em um elevador de um prédio comercial, em Fortaleza. As imagens do ato circularam por todo o país e a nutricionista não deixou de lutar pelos seus direitos e por uma punição ao homem que a assediou. Também candidata pela primeira vez, Bella Carmelo tem 23 anos e concorre com o forte apoio do marido, o deputado estadual Carmelo Neto. Ela chegou a ter o nome de urna questionado, podendo ser impedida de utilizar o nome do esposo na urna, mas acabou permitida de utilizá-lo. Curiosamente, até o momento, outras figuras importantes do PL, como a vereadora Priscila Costa e os candidatos a prefeito de Fortaleza e Maracanaú, respectivamente André Fernandes e Dra. Silvana, ainda não tiveram registradas verbas partidárias em suas campanhas.