Fortaleza tem a campanha a prefeito mais cara do Nordeste e 4ª mais cara do Brasil

ANDRÉ Fernandes, Capitão Wagner, Evandro Leitão e José Sarto Crédito: Montagem O POVO

Fortaleza tem a campanha a prefeito mais cara do Nordeste, sendo a 4ª mais cara do Brasil. O POVO realizou levantamento de quais campanhas a prefeito mais movimentaram valores financeiros no país, a partir dos dados declarados pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Somados, os candidatos a prefeito da capital cearense arrecadaram R$ 57,8 milhões, colocando de longe Fortaleza como a campanha mais cara da região Nordeste. Para se ter noção da disparidade, nem somados os valores das campanhas das outras três maiores cidades da região (Recife, Salvador e São Luís), os valores gastos em Fortaleza são atingidos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A campanha em Recife/PE arrecadou R$ 25,9 milhões, enquanto Salvador/BA arrecadou R$ 14,8 milhões e São Luís/MA R$ 10,6 milhões. Vale destacar os valores investidos em Aracaju (SE), com R$ 22 milhões, colocando a capital paraibana em terceiro no ranking da região.

Campanhas mais caras do Nordeste Fortaleza R$ 57,8 milhões Recife R$ 25,9 milhões Aracaju R$ 22 milhões Natal R$ 18,6 milhões Salvador R$ 14,8 milhões João Pessoa R$ 14,4 milhões São Luís R$ 10,6 milhões Teresina R$ 7 milhões Maceió R$ 6,1 milhões 4ª campanha mais cara do país Os números de Fortaleza destacam-se não apenas em termos regionais. Das 26 capitais brasileiras onde haverá eleição municipal - Brasília não tem - a capital cearense tem a 4ª mais cara campanha para prefeito, atrás apenas de São Paulo/SP (R$ 140 milhões), Belo Horizonte/MG (R$ 75 milhões) e Rio de Janeiro/RJ (R$ 59,1 milhões). Por que tão cara? A importância dada por grandes partidos para a eleição na capital cearense explica um pouco os gastos elevados na corrida pelo Paço Municipal por aqui. Buscando manter a única capital onde governa, o PDT não tem poupado esforços - nem investimento - em turbinar a candidatura de Sarto. Outro partido com forte amparo do fundo eleitoral que aposta alto na cidade é o PL, com grande aporte na campanha de André Fernandes.

Como tem acontecido nos locais onde chega com chances reais de vitória, o União Brasil também investiu bastante na candidatura de Capitão Wagner. Do lado do petista Evandro Leitão, o grande aporte do PT se somou ao aporte também generoso do PSD, que compõe a chapa majoritária com a vice, Gabriella Aguiar. Esses investimentos somados fazem de Fortaleza um fenômeno de investimento nessas eleições municipais, com destaque também nos impulsionamentos de conteúdo nas redes sociais, onde os candidatos fortalezenses têm grande destaque nacional. Confira os valores das campanhas eleitorais para prefeitos em todas as capitais brasileiras (candidatura que não aparecem na lista não têm nenhum valor declarado ao TSE):

Fortaleza André Fernandes: R$ 13.343.000,00

Cap. Wagner: R$ 12.505.180,00

Eduardo Girão: R$ 2.527.940,00

Evandro Leitão: R$ 11.074.193,33

George Lima: R$ 136.730,08

José Sarto: R$ 17.350.000,00

Técio Nunes: R$ 850.000,00

Zé Batista: R$ 55.250,00

TOTAL: R$ 57.842.293

Recife Dani Portela: R$ 1.428.550,00

Daniel Coelho: R$ 7.800.000,00

Gilson Machado: R$ 6.000.000,00

João Campos: R$ 9.405.000,00

Ludmila: R$ 40.373,33

Simone Fontana: R$ 75.480,00

Tecio Teles: R$ 249.970,00

TOTAL: R$ 25.999.373

Salvador Bruno Reis: R$ 20.657.800,00

Eslane Paixão: R$ 66.900,00

Geraldo Junior: R$ 3.273.000,00

Giovani Damico: R$ 1.340,00

Kleber Rosa: R$ 815.436,75

Victor Marinho: R$ 41.000,00

TOTAL: R$ 14.855.476