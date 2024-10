TRE-CE inicia distribuição das urnas eletrônicas que serão usadas em Fortaleza

Distribuição de urnas eletrônicas a serem usadas em Fortaleza começou nesta quarta-feira, 2 Crédito: FÁBIO LIMA

As urnas eletrônicas serão transportadas do CAMU do TRE-CE para o local de votação, acompanhadas por dois oficiais da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Cada leva será recebida pelo delegado de prédio, responsável pelo armazenamento e segurança desses equipamentos durante o período fora do órgão eleitoral. No Interior, a distribuição começa no sábado e termina no mesmo dia. Serão atendidas 20.042 seções eleitorais. Considerando tanto o interior, quanto a Capital, haverá um total de 6.805 locais de votação e 25.461 seções em operação.

Previamente testadas pelo TSE, no ano anterior às eleições, as urnas ainda serão conferidas ao sábado, véspera da votação. O objetivo é identificar problemas ou fragilidades a serem resolvidos antes da realização das eleições. Na véspera, o TRE-CE disponibiliza equipes de verificação para cada uma das 17 zonas eleitorais do Estado. As equipes irão checar se os coletores eletrônicos estão sendo devidamente abastecidos em vias elétricas, verificar informações como data e hora e confirmar se pertencem à seção eleitoral. Para validar o processo, a equipe imprime um recibo com o estado de urna, junto com o seu número de correspondência. Esse número é individual para cada equipamento e não pode ser repetido. “Correspondência é a garantia de que ninguém vai interferir no sistema com uma urna fora da que é preparada aqui. Esse número segue a urna desde o dia da preparação até o dia da contabilização, que é domingo à noite”, explica Jehovah Netto, chefe da seção das urnas do TRE-CE.