Mais de 40 membros de facções foram presos no Ceará por tentar interferir nas eleições

Ao todo, 21.560 agentes irão atuar nas eleições municipais no próximo domingo, 6, na Operação Eleições 2024. Ação da SSPDS ocorrerá de forma conjunta com o TRE, PF e PRF

De acordo com Gutiérrez, mais de 40 pessoas foram presas por tentativa de interferência no pleito, em atos de intimidação, ameaça ou tentativa de extorsão de candidatos.

Mais de 40 pessoas já foram presas no Estado suspeitas de interferir no processo eleitoral deste ano. A informação foi dada pelo chefe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) Márcio Gutiérrez , nesta quarta-feira, 2, durante coletiva de imprensa sobre a Operação Eleição 2024 , realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).A operação será coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE),

No município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, atos contra candidatos também foram registrados. Neste mês, a equipe do candidato à Prefeitura, Waldemir Catanho (PT), denunciou que o carro foi atingido por um disparo . Em agosto, disparos também foram registrados em frente a casa da candidata Emília Pessoa (PSDB), alvo de outras ameaças .

O chefe da PCCE ainda falou sobre ações realizadas pelas forças de seguranças em outros municípios do Estado, considerados prioridade durante o período eleitoral. Em Santa Quitéria, por exemplo, 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra suspeitos de integrar facção criminosa após ameaças contra um candidato no município.

“A Polícia Civil, por exemplo, já deflagrou diversas operações aqui no Estado, inclusive realizando prisões em outros estados da federação. Fizemos prisões no Norte, em Porto Velho, de uma pessoa vinculada à organização criminosa. Fizemos prisões no Pará, na Bahia, no Piauí, em Tocantins. Todo o tempo nós estamos trabalhando, através de análises de inteligência, através de informações de investigação, trabalho em cooperação com as demais forças de segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as forças estaduais, Polícia Militar”, detalhou.

De acordo com informações da SSPDS, 21.560 agentes irão atuar nas eleições municipais no próximo domingo, 6, na Operação Eleições 2024. O trabalho da pasta será feito de forma integrada com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e outras forças de segurança, como a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Com informações do repórter Guilherme Gonsalves