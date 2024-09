Paraná Pesquisas Canindé: Professor Jardel tem 46% e Kledeon Paulino 42,3%

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 29 de setembro de 2024, com amostra de 600 eleitores, o que garante 95% de grau de confiança, para uma margem de erro de aproximadamente 4,1 para os resultados gerais. O levantamento está registrando no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º CE-03465/2024 para o cargo de Prefeito e foi encomendado pela DON7 MEDIA.

No município, Kledeon Paulino é apoiado pelo ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), além de ser o indicado pela atual prefeira Rozário Ximenes (Republicanos). O candidato faz oposição a Professor Jardel que tem o PT na sua coligação, além de está no partido presidido no estado por Eudoro Santana (PSB), pai de Camilo, e composto pelo senador Cid Gomes (PSB), um dos maiores aliados do ministro.

Confira os números completos da pesquisa estimulada:

Se as eleições para Prefeito de Canindé fossem hoje e os candidatos fossem Kledeon Paulino - 10 e Professor Jardel - 40, em quem o(a) Sr(a) votaria?