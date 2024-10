Canindé: MPE apreende 650 cestas básicas que seriam distribuídas na campanha eleitoral

Mais de 650 cestas básicas foram apreendidas nesta terça-feira, 1°, pelo Ministério Público Eleitoral (MPE-CE) em um endereço na zona urbana do município de Canindé. O órgão cumpriu mandado de busca e apreensão com o auxílio da Polícia Civil do Ceará (PCCE), ao receber uma denúncia de que os materiais seriam usadas no processo eleitoral.



O órgão eleitoral recebeu a denúncia de que as cestas estavam estocadas e seriam distribuídas durante a campanha eleitoral. A investigação busca agora saber e identificar os envolvidos na entrega e distribuição do material, que estava armazenado em uma residência desabitada.