Canindé: vereador, PM e empresário movimentaram R$ 500 mil para compra de votos, diz MP

Um vereador, um cabo da Polícia Militar e um empresário foram denunciados por suposto esquema de compra de votos que movimentou em torno de meio milhão de reais nas eleições de 2020, em Canindé, cidade distante 118,60 km de Fortaleza. Os crimes teriam ocorrido no pleito para a Câmara Municipal.

A denúncia partiu do Ministério Público Eleitoral, na última sexta-feira, 12, assinada pelo promotor eleitoral Jairo Pequeno Neto. O MP identificou o suposto esquema a partir das provas obtidas por uma investigação criminal.

Segundo apurado, o esquema seria “planejado” com antecedência, com organização e estratégia. Cada um dos denunciados tinha uma função específica, mas, no geral, os três organizavam reuniões com os eleitores e prometiam ou entregavam as vantagens ilícitas em troca de votos.