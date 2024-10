Resultado das Eleições 2024: que horas será divulgada a votação?

Os resultados das eleições serão divulgados no fim da tarde do domingo, 6 de outubro Crédito: Samuel Setuball/ O Povo

As eleições municipais acontecem no próximo domingo, 6 de outubro, de 8h às 17h, no horário de Brasília. Logo após o encerramento das votações, às 17 horas, os resultados poderão ser acompanhados em tempo real por meio do portal e das mídias sociais do OPOVO, além dos aplicativos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), "Boletim na Mão" e "Resultados". Resultado das Eleições 2024: horário de votação será o mesmo em todo o país O pleito municipal acontece em todos os municípios do país e os resultados das eleições para prefeito e vereador serão atualizados, em média, a cada três minutos.

A medida foi citada por Carmem Lúcia, presidente do TSE, como uma forma de uniformizar os horários e dar celeridade ao processo de apuração dos resultados, uma vez que, neste ano, será a primeira vez que o horário de votação irá considerar o horário de Brasília como padrão, em detrimento dos demais estados brasileiros.

Eleições: como acompanhar ao vivo ao resultado O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possui dois aplicativos disponíveis para download nas lojas do Google Play e da Apple, onde será possível acompanhar em tempo real o resultado das eleições. Confira:

App Boletim Na Mão Para acessar os resultados no aplicativo, basta escanear o QR Code impresso nos Boletins de Urna (BU) disponíveis em cada seção eleitoral. O aplicativo não exige conexão com a internet e após a leitura do código QR, a imagem ficará salva no dispositivo.