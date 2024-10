Eleições 2024: veja quais são os nomes e os números dos candidatos a prefeito de Fortaleza

O primeiro turno das eleições municipais ocorre daqui a cinco dias e a capital cearense conta com nove candidatos ao cargo no Poder Executivo.

André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), Capitão Wagner (União) e José Sarto (PDT) são os nomes que mais se destacam nas pesquisas de intenção de voto. A última pesquisa Datafolha aponta um empate técnico na liderança do primeiro turno entre Fernandes, com 27% dos votos, e Leitão, com 25%.

O status de cada candidatura foi verificado no dia 1º de outubro no site de divulgação de candidaturas e contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A matéria será atualizada caso ocorra alterações. A seguir, veja a lista com o nome de urna, partido e número de cada candidato a prefeito de Fortaleza:

A disputa entre os candidatos a prefeito de Fortaleza está acirrada de acordo com as pesquisas eleitorais mais recentes. No município, há nove concorrentes ao cargo de Executivo Municipal. Cada gestão tem duração de quatro anos, permitindo também a tentativa de reeleição. O primeiro turno acontecerá no próximo domingo, 6, e os cidadãos também votam para o cargo de vereador.

Ambos contam com apoios políticos relevantes para o cenário político brasileiro, que intensifica a disputa nessa reta final. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), estão apoiando o candidato do mesmo partido, Evandro Leitão. Enquanto isso, André Fernandes também recebe suporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para a Prefeitura, ele concorre pela terceira vez. Mais recentemente, foi secretário da Saúde de Maracanaú. É presidente estadual do União Brasil e integra a executiva nacional do partido.

Capitão Wagner (União Brasil) Capitão Wagner se tornou figura constante nas disputas majoritárias no Ceará e em Fortaleza. Concorre em uma chapa pura com Edilene Pessoa (União Brasil), nutricionista e conselheira tutelar de Fortaleza.

Chico Malta (PCB) Último a ser anunciado, no dia da convenção, sábado. No mesmo dia, o operário da construção civil Roberto Santos foi confirmado como candidato a vice-prefeito na formação de chapa.

Eduardo Girão (Novo) O senador pelo Ceará também é do campo político da direita conservadora. Concorre em uma chapa pura com Silvana Bezerra (Novo), empresária e viúva do ex-governador do Ceará Adauto Bezerra.

Chico Malta é advogado, tem 59 anos e é militante comunista há mais de quatro décadas. Essa é a segunda vez que ele concorre a um cargo do Executivo. Em 2022, ele tentou assumir o comando do Governo do Ceará, obtendo 3.015 votos.

Evandro Leitão (PT) Deputado estadual, Evandro concorre em uma chapa com a deputada estadual e médica geriatra, Gabriella Aguiar (PSD), definida após negociações entre partidos da base. Tem uma ampla coligação com siglas como PSD, PCdoB, PV, PSB, MDB, Republicanos e Progressistas

Antes de ingressar no Parlamento, atuava como empresário nos ramos de hotelaria, transporte de valores e segurança privada. Ele ainda foi presidente do Fortaleza Esporte Clube.

A escolha como candidato petista se deu no Encontro Municipal, após meses de forte polarização com a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Está no terceiro mandato consecutivo de deputado estadual, exercendo a presidência da Assembleia no biênio 2023-2024.

É conhecido também por ter sido presidente do Ceará Sporting Club de 2008 a 2015.

Dentre outras funções, ele trabalhou no Governo do Ceará como secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, durante a gestão do ex-governador Cid Gomes. Foi ainda líder do governo Camilo Santana.

George Lima (Solidariedade)

No último dia de convenções partidárias, o deputado estadual George Lima anunciou que será candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo Solidariedade. Partido integra a base do Governo Elmano de Freitas (PT), que tem como candidato o também parlamentar Evandro Leitão (PT). Como vice, concorre a advogada Rachel Girão, da mesma sigla.

George Lima é presidente do Solidariedade Ceará, tendo sido anunciado neste ano. Na época, recebeu as bênçãos do senador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), em um movimento que levou a sigla para a base de Elmano.

Lima é empresário e já atuou em setores, como de alimentos, imobiliário e marcas do ramo automobilístico, como Honda e Audi

José Sarto (PDT)

Gestor da máquina municipal, José Sarto (PDT) tenta a reeleição este ano, em uma chapa com o atual vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB). Além da federação PSDB-Cidadania, coligação conta com os partidos: Avante, PRD, Agir, Mobiliza, DC, PRTB e PMB.

O prefeito conta com a maioria da Câmara de Fortaleza, totalizando 24 parlamentares na base. Sarto é formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especializou-se em ginecologia e obstetrícia.

Em 1988 foi eleito pela primeira vez vereador de Fortaleza. A seguir, exerceu sete mandatos na Assembleia. Foi líder do Governo Cid Gomes, presidente da Casa e chegou a assumir interinamente o Governo do Estado em duas ocasiões.

Élcio é presidente do PSDB Ceará. Atuava também como presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), se licenciando em meados deste ano. Trabalhou no executivo do governo Camilo Santana (2015-2022), como secretário Chefe de Gabinete e secretário Chefe da Casa Civil.

Técio Nunes (Psol)

A federação Psol-Rede escolheu o produtor cultural Técio Nunes como cabeça de chapa para a Prefeitura de Fortaleza. A então pré-candidata, Cindy Carvalho (Rede) ficou com a postulação a vice. Os dois contam com o apoio da UP.

Técio é presidente do Psol Fortaleza e, dentro do partido, é ligado a um grupo que tem nomes como o presidente do Psol Ceará, Alexandre Uchôa, e a secretária da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro (Psol).

Cindy é ambientalista e foi empossada Conselheira Estadual de Juventude (SEJUV) do Governo do Estado do Ceará, em 2022. É membro do Comitê Consultivo do Juventudes do Agora (Atlas das Juventudes).

Zé Batista (PSTU)

Zé Batista é dirigente da classe operária e membro da Executiva Nacional da Central Sindical e Popular CSP Conlutas (no momento licenciado). Foi ainda dirigente sindical na Central Sindical e popular, mas se afastou para concorrer à Prefeitura.

Nas eleições de 2022, Zé Batista concorreu ao Governo do Estado e ficou em 6º lugar (entre seis candidatos). Em 2020, concorreu a vereador, também não sendo eleito. Como vice, concorre Maria de Lourdes Gonçalves da Costa.

Trabalhou no Sindicato dos Trabalhadores em Informática. Em 2001, ingressou no serviço público municipal; de 2004 a 2012, foi diretora do Sindicato dos Servidores Públicos de Fortaleza.