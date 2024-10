É feriado nacional no próximo domingo, dia das eleições? Entenda

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a urna eletrônica Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE

As empresas que funcionarão no dia da eleição são obrigadas a proporcionar as condições para que seus funcionários possam votar, na situação em que o cidadão não possa comparecer à sua zona eleitoral antes ou depois do expediente de trabalho. Caso o eleitor precise se ausentar do trabalho por conta da votação, ele poderá apresentar o comprovante eleitoral como justificativa e a empresa não poderá descontar o dia do salário. Saiba o que levar no dia da votação: Documento oficial com foto e título de eleitor

Ou apenas o e-título com biometria facial O eleitor pode consultar o seu local de votação e zona eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).