Eleições 2024: o que levar, horário, local e ordem de votação

As votações para prefeito e vereador acontecem no domingo, 6 de outubro , das 8h às 17h, no horário de Brasília.

As certidões de nascimento e casamento, tal como a carteira de trabalho digital, não são aceitas no dia de eleições por não conterem foto.

Eleições 2024: como verificar o local de votação?

Para consultar o seu local de votação, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral no endereço tse.jus.br.

Dentro do site, existem duas opções para a consulta do local. Uma delas é a “Consulta do título e local de votação” e a outra é o Autoatendimento Eleitoral do Título Net.

Em seguida, é só selecionar a opção “Onde Votar” e verificar o seu local.