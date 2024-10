Dia de Eleição: o que pode e o que é proibido fazer ao votar?

Pleito municipal acontece no próximo domingo, 6 de outubro. Veja o que pode e o que é proibido na hora de votar. Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

As eleições municipais terão o seu primeiro turno no próximo domingo, 6 de outubro, com votações para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Com a chegada da data, é comum surgirem dúvidas a respeito daquilo que é permitido na cabine de votação. Veja o que pode e o que é proibido no dia de eleições. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Eleições: o que é permitido no dia da votação? Os eleitores podem demonstrar sua preferência por determinado candidato, partido, coligação ou federação, desde que seja de forma silenciosa e não incentive outros eleitores. Com isso, são permitidos apenas o uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas.

Além disso, as roupas a serem utilizadas no dia de votação ficam a critério do eleitor, sendo proibido apenas o uso de roupas de banho e comparecer à cabine sem camisa. Pode ir votar de bermuda no dia da eleição? E usar adesivo do candidato? VEJA regras

Eleições: o que não é permitido no dia da votação? São proibidas manifestações ruidosas e coletivas, através de aglomeração e uso de instrumentos, que busquem convencer os demais eleitores a votar em determinado candidato.

Assim, são proibidos comícios, carreatas, distribuição de camisetas, boca de urna, uso de alto-falantes e amplificadores de som. Eleições: pode entrar na cabine de votação com celular? Não. A Lei de Eleições, n°9.504/97, proíbe a utilização de aparelho telefônico dentro da cabine de votação. Dentro do artigo também estão incluídos a proibição de câmeras fotográficas, filmadoras, equipamento de comunicação por rádio e qualquer outro instrumento que “possa comprometer o sigilo do voto”.

Por isso, ao entrar na sala de votação, o aparelho deve ser desligado e colocado no local indicado pelo mesário. Eleições: posso usar o celular se for usar o e-Título? Dentro da cabine, não. O celular deve ser utilizado apenas para mostrar as informações ao mesário. Após a verificação dos dados, o aparelho deverá ser desligado e guardado no lugar indicado. O eleitor poderá recolher o aparelho somente após a votação, ao sair da cabine.

e-Título: você precisa atualizar aplicativo para votar no próximo dia 6; ENTENDA

Eleições: quem não tem cadastro biométrico pode votar? A resposta é sim. Basta apresentar um documento oficial com foto atualizada. Veja a lista de documentos aceitos. Carteira de Identidade (RG);

Carteira Social (para pessoas trans e travestis);

Carteira de Motorista (CNH);

Carteira de Trabalho (CTPS);

Certificado de Reservista;

Passaporte. O aplicativo do e-Título é aceito como documento oficial apenas para quem já tem cadastro biométrico na Justiça Eleitoral e possui foto atualizada no documento digital.