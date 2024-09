Sobral: quem está por trás das candidaturas de Izolda Cela e Oscar Rodrigues

Quando parlamentar, era o único dos 21 vereadores de Sobral que fazia oposição ao então prefeito Cid Gomes, hoje no PSB. Participou ainda da gestão Luizianne Lins, em Fortaleza, no chamado 'núcleo do transporte'. Opositor dos Ferreira Gomes há décadas, ele afirma lutar para interromper 'essa oligarquia que já chega a 30 anos no poder'.

Moses Rodrigues - deputado federal e filho de Oscar. Entrou na política antes do pai e já concorreu à Prefeitura de Sobral anteriormente. É o responsável por verbalizar as propostas, levar a público, ajudar na divulgação e articulação, visto que tem nome forte na região devido à atividade parlamentar.

Outro nome forte é o do ex-prefeito de Sobral, ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação Cid Gomes. Irmão do atual prefeito, Ivo Gomes (PSB), Cid sempre foi defensor da candidatura de Izolda, não apenas para prefeita de Sobral, mas também há dois anos, para governadora do Estado, cargo que assumiu meses antes, com a saída de Camilo para disputar uma vaga no Senado.

Foi justamente a não indicação de Izolda como candidato do Governo do Ceará - o PDT indicou Roberto Claudio como candidato após votação no diretório - que causou o racha com o PT e, posteriormente, a saída de Cid e seus aliados da sigla trabalhista.

Cid tem participado ativamente de atividades de campanha, inclusive aparecendo a cavalo uma delas. Camilo e Ivo também participaram de agendas no município.