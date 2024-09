Oscar promete fim da taxa do lixo e flexibilizar leis de trânsito para derrotar os Ferreira Gomes

Oscar Rodrigues e a candidata a vice, Dra. Imaculada, em roda de conversa com eleitores em Sobral Crédito: Campanha Oscar Rodrigues/Divulgação

Com a missão de derrotar um dos mais enraizados grupos políticos em um município do Ceará, Oscar Spíndola Rodrigues (União Brasil) faz campanha de oposição que aposta em se aproximar da comunidade e ouvir as demandas. Acompanhado da candidata a vice-prefeita, Dra. Imaculada (MDB), ele promoveu roda de conversa no bairro Renato Parente, onde abordou questões como segurança, saneamento básico, saúde e educação. Oscar Rodrigues e a candidata a vice, Dra. Imaculada, em roda de conversa com eleitores em Sobral Crédito: Campanha Oscar Rodrigues/Divulgação Sob gritos de "já ganhou", Oscar destacou o desejo de mudança por parte da população sobralense: "O povo quer mudança. O povo está cansado", afirmou, sinalizando sua proposta de renovação política e compromisso com um governo mais acessível e alinhado às necessidades locais.

Durante o evento, Dra. Imaculada reforçou o compromisso com a saúde, "Renato Parente, Boa Vizinhança e Morada dos Ventos terão postos de saúde funcionando até as 22 horas", garantiu a candidata à vice. Ao longo da penúltima semana de campanha, Oscar Rodrigues percorreu bairros e distritos de Sobral em caminhadas e carreatas, promovendo comícios em áreas estratégicas da cidade. Entre os locais visitados estão o bairro Pedrinhas, os distritos de Pedra de Fogo, Aprazível e Torto, além do Centro Comercial de Sobral, onde conversou com comerciantes e moradores. A campanha tem focado na proximidade com a população, buscando captar diretamente as demandas locais para inclusão no plano de governo.

O candidato tem enfatizado propostas como revogação da taxa do lixo e flexibilização das regras de trânsito, além de investimentos no comércio local. Quem são os Rodrigues? A família Rodrigues desponta como a principal força de oposição ao grupo dos Ferreira Gomes, que domina a política sobralense há quase três décadas. Oscar Rodrigues, fundador do Centro Universitário Inta (Uninta) e empresário com atuação no setor educacional, é o patriarca desta família política. Em 2020, ele concorreu à Prefeitura de Sobral pela primeira vez e foi derrotado por Ivo Gomes (PSB), atual prefeito. Oscar tem ao seu lado seu filho, Moses Rodrigues, deputado federal pelo União Brasil, que já disputou a Prefeitura de Sobral em 2016, e perdeu também para Ivo.

Moses é figura central na campanha do pai, tanto no planejamento quanto na articulação com líderes locais e nacionais. A família Rodrigues construiu a base política por meio de atuação na educação e, mais recentemente, no campo político, sempre se posicionando contra o grupo Ferreira Gomes. Com uma trajetória focada no empresariado e em iniciativas educacionais, a família Rodrigues busca trazer uma visão de gestão empresarial para o setor público, propondo renovação na forma de administrar a cidade. Oscar e Moses têm mobilizado apoio entre empresários e setores da sociedade civil que desejam uma ruptura com o modelo de governança atual. Oposição e apoio crescente A campanha de Oscar Rodrigues, além de contar com o apoio do filho, Moses, vem recebendo o suporte de lideranças políticas e empresariais de Sobral. A chapa com Dra. Imaculada, profissional de saúde conhecida, reforça a o discurso para essa área.

Oscar Rodrigues se posiciona como o candidato da mudança, buscando atrair o eleitorado insatisfeito com a gestão atual. "A recepção tem sido excelente. Embora as pesquisas indiquem que estamos bem, estamos trabalhando mais ainda para não haver surpresas". Pesquisa Pesquisa do Instituto Paraná divulgada há duas semanas mostrou a candidata em desvantagem. Na liderança estava o can didato de oposição, deputado estadual Oscar Rodrigues, com 49,8%. Izolda apareceu com 37,3%. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 640 eleitores entre 16 e 19 de setembro. A pesquisa foi contratada por DON7 Media e está registrada com número CE-0049/2024. João Victor Costa, de Sobral