Wagner denuncia que carro de assessor de vereador do PL foi usado para tirar bandeiras de campanha

Uma Hilux Branca foi identificada como propriedade de um assessor parlamentar de Julierme Sena, ex-aliado do Capitão. O carro teria sido usado para remover bandeiras do candidato Wagner, após sair do comitê de André Fernandes

Um carro Hilux da cor branco, que teria sido usado para remover bandeiras do candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União), em local próximo a Arena Castelão, foi identificado como sendo de propriedade de um assessor parlamentar do vereador Julierme Sena, do PL, partido do também postulante ao comando do Executivo, André Fernandes.

A denúncia foi feita por Wagner em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 27. O candidato afirmou que procurou o assessor e o vereador para tratar do caso. Segundo ele, ambos pediram desculpas e disseram que não foram os mandantes de tal ato. O veículo teria saído do comitê de campanha de André Fernandes no dia 7 de setembro, quando o postulante bolsonarista fez carreata partindo do local.

"Ele (Julierme) não fez de má fé. É o vereador Julierme Sena. Eu não acredito que tenha partido do vereador até porque o relato dele é de muita tristeza pelo fato que aconteceu. Eu não queria nem citar o nome do vereador, mas aqui eu cito sem acusá-lo de nada porque eu acredito que não tenha partido do vereador", afirmou o Capitão.