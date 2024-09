Eleições 2024: Posso votar só com o e-Título? Quais documentos são aceitos?

Justiça Eleitoral determina obrigatoriedade do eleitor portar um documento oficial com foto

No próximo dia 6 de outubro, são esperados mais de 155 milhões de eleitores para votarem em prefeitos e vereadores de todo o Brasil. Para o pleito, é obrigatório pela Justiça Eleitoral que o eleitor esteja portando um documento de identificação com foto.

Eleições 2024: Posso votar só com e-Título?

Segundo a Justiça Eleitoral, eleitores podem votar após se identificarem por meio do e-Título, o aplicativo móvel do TSE. Ele funciona como uma versão digital do título de eleitor.

No entanto, para que seja possível a utilização dessa forma o perfil da eleitora ou do eleitor no e-Título precisa vir com foto, o que só ocorre se a pessoa tiver feito, previamente, o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. Caso a fotografia não apareça na versão digital, será necessário levar também um documento oficial com foto na hora de votar.