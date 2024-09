Cadastro biométrico não é obrigatório para as eleições 2024

Para o pleito do próximo domingo, 6 de outubro, não será obrigatório o cadastro biométrico. O Tribunal Regional do Ceará (TRE-CE) divulgou neste sábado, 28, que eleitores que não regularizaram a biometria por meio da Justiça Eleitoral poderão votar normalmente nas eleições municipais de 2024.

Para conseguir informações quanto à situação eleitoral, o cidadão deve buscar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou por meio do aplicativo e-Título.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As eleições municipais acontecem em todo o território nacional no dia 6 de outubro de 2024, iniciando às 8 horas no horário oficial de Brasília. Para votar, o eleitor precisa comparecer em sua seção eleitoral cadastrada portando um documento oficial com foto. O pleito finaliza às 17 horas no horário de Brasília.