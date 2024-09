Justiça Eleitoral lança vídeos educativos sobre processos de votação e de apuração

Urna eletrônica Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE

A campanha "Se apronte pra Votar", promovida pela Justiça Eleitoral, lançou dois filmes de instrução ao eleitor nesta quinta-feira, 26. As temáticas abordadas nas produções audiovisuais foram o uso de celular na cabine de votação e como os votos são apurados ao final do pleito. Os vídeos complementam uma série de oito episódios que explicam o processo de eleição para os cidadãos. As peças publicitárias da campanha já trataram de temas como o uso do e-Título, a função biometria e como votar no 1º turno das eleições municipais. Com duração média de 30 segundos, os filmes educativos serão exibidos nas emissoras de TV e rádio de todo Brasil, nas redes e no canal da Justiça Eleitoral no Youtube.

A quinta publicação da série mostra qual o caminho do voto no encerramento de cada turno. Inicialmente, a urna eletrônica registra os resultados sem qualquer vinculação com os dados do eleitor. Após o fechamento da seção, é gerado um boletim (BU) com o número de votos de cada urna, publicado logo em seguida na internet. A totalização é feita a partir da mídia de resultado interna e levada para um centro de transmissão, que podem ser cartórios eleitorais, locais de votação ou sedes dos Tribunais Regionais Eleitorais. A campanha futuramente tratará de tópicos como boca de urna, justificativa de voto e como votar no 2º turno das eleições de 2024. Abaixo, veja os filmes já disponibilizados pela Justiça Eleitoral em suas mídias: