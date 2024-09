Eduardo Girão diz ter experiência para governar e "não queimar a direita"

"Eu tenho experiência de vida, de gestão para chegar no poder e fazer um grande trabalho para não queimar a direita. A nossa candidatura é diferente, eu não tenho amarras com partido nenhum, o nosso histórico é de administração, então a gente está preparado para fazer o que tem que ser feito", afirmou.

Rejeição baixa como trunfo

Para o candidato, a baixa rejeição que tem é uma arma para uma possível vitória no segundo turno. Para isso, porém, tem que fazer com que os eleitores conheçam sua candidatura. "A nossa candidatura é realmente aquela que pode ganhar da oligarquia, porque a minha rejeição está lá embaixo, é a menor de todas. Se o fortalezense souber que eu sou candidato, e onde a gente tem passado eu ouço que pessoas não sabiam e, ao saber, decidem vir conosco, a conversão do voto é muito grande. Com uma rejeição baixa, com a história de vida, aonde eu cheguei eu resolvi, a gente ganha no segundo turno", afirmou.

Para ele, no primeiro turno é para eleitor votar no melhor, no mais preparado, e é assim que espera ter grande votação no dia 6 de outubro.

PT quer segundo turno com PL

Para Girão, a candidatura de Evandro Leitão (PT) está atraindo André Fernandes para um segundo turno entre eles. "O PT está atraindo o André Fernandes, uma armadilha, isso é claro para mim, porque sabe que derrota no segundo turno, pela rejeição. Não apenas do André, mas do Bolsonaro", explicou.