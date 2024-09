Girão promete pré-natal a vítimas de estupro: "Para não serem pressionadas a abortar"

Militante antiaborto, Eduardo Girão foi questionado sobre casos em que meninas menores de idade acabam engravidando, vítimas de abuso sexual. Estaria garantido o direito ao aborto nesses casos? "O prefeito não tem o que fazer em relação a isso, é uma lei federal e eu sou cumpridor de leis. Com relação a mulheres, independente da idade, que acontecem abusos e elas engravidam, eu tenho projeto de acolher essas pessoas, para que possam ter um pré-natal, com parcerias com hospitais, casas de acolhimento de gestantes, para que elas não sejam pressionadas a abortar. É uma decisão de cada uma, a gente tem que respeitar, mas a gente dá esse conforto também", explicou.

A sabatina do OP News 1ª edição desta segunda-feira, 30, foi com o candidato a prefeito de Fortaleza, Eduardo Girão (Novo). O senador foi entrevistado pelo apresentador Ítalo Coriolano e o colunista de política de O POVO , Carlos Mazza . Girão explicou defendeu acolhimento para vítimas de abuso sexual, explicou propostas e criticou o que chamou de "oligarquia PT-PDT", que, segundo ele, comanda a cidade há vários anos.

Para Girão, a questão da insegurança é um fator dos mais importantes a serem abordados. "Estamos vivendo uma tragédia humanitária no Ceará. Aqui nós tivemos mortes equivalentes a cinco aviões de Vinhedo que caíram no Ceará no mês de março, não vejo essa repercussão. A cidade de Fortaleza é uma das top do mundo em termos de violência. É uma humilhação que o fortalezense está tendo, pela falta de liderança, falta coragem", disse.

Girão defendeu que o trabalho de ronda da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) tenha helicóptero e drones. "Eu trabalho com segurança há 30 anos, tenho conhecimento de causa, tenho na equipe o General Teófilo (ex-candidato a governador do Ceará), muito competente, que alertou a população tudo que iria acontecer na gestão do PT. Vamos fazer um trabalho não apenas com drones ou com helicóptero. Tem (helicóptero) em Curitiba, que é menor do que aqui. Poderá auxiliar na segurança, e até ajudar na saúde, quando necessário. Vamos usar a tecnologia, sempre preservando a privacidade. Vamos ainda colocar nas paradas de ônibus o botão de pânico", explicou.

Fundo eleitoral

Questionado sobre o fato de, pela primeira vez, o Novo utilizar fundo eleitoral na campanha, o senador afirmou que segue sendo contrário, mas justificou. "Seguimos coerentes, continuamos votando contra o fundo eleitoral, mas fazendo uma analogia com o futebol, não podemos disputar com os pés contra candidatos disputando com os pés e as mãos. Não dá para comparar os valores de campanha, a nossa é R$ 2 milhões e pouco, a do Sarto, por exemplo, é R$ 17 milhões", argumentou.