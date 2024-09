Girão apresenta propostas para saúde e o "time" da área engajada na candidatura

Girão citou também o ex-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Leonardo Alcântara, além da fundadora da Associação Peter Pan, Olga Freire, que concorre ao cargo de vereadora . "A gente tem na retaguarda pessoas trabalhando ideias na área de saúde, pessoas que conhecem, que tem vivência que tem um histórico de eficiência e dedicação", afirmou Girão.

São eles, o ex-secretário de Saúde do Ceará, o médico Anastácio Queiroz. O médico tem trajetória como, além de infectologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele foi secretário estadual da Saúde de 1995 a 2002, durante a gestão de Tasso Jereissati (PSDB). Durante a pandemia, foi um dos médicos que defendia o uso da hidroxicloroquina .

Girão voltou a afirmar que não falta dinheiro para a Prefeitura de Fortaleza, o que faltaria seria "gestão". Ele acusou existirem gastos exagerados com publicidade, no que chamou de "inversão de prioridades". "Na minha gestão, Saúde será a prioridade zero", adiantou.

O candidato prometeu expandir ações em parceria com o Instituto Primeira Infância (Iprede), prometendo mais transparência com políticas públicas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O senador destacou ainda a importância de ações em favor da primeira infância e no tratamento de crianças desnutridas.