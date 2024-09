Próximo debate para prefeito em SP: veja data, horário e onde assistir

O debate será transmitido ao vivo às 10 horas da manhã (horário de Brasília) do estúdio do Uol, na Capital, pelos sites e redes sociais dos jornais.

No entanto, dois segmentos terão perguntas entre os candidatos e dois com perguntas dos jornalistas do UOL e da Folha, que será mediado pela Fabíola Cidral.

Conforme a organização, será no formato banco de tempo. Ou seja, cada candidato terá o total de 20 minutos para falar nos quatro blocos do encontro.

Já as jornalistas Raquel Landim e Thais Bilenky, do UOL, e Júlia Barbon e Ana Luiza Albuquerque, da Folha, serão as entrevistadoras do evento.

As perguntas feitas pelos candidatos devem acontecer em no máximo 20 segundos e não serão descontados do banco de tempo. Por fim, cada candidato terá 1 minuto extra para considerações finais.

Além disso, a organização explica que o formato prioriza o livre debate, sendo que o candidato poderá se manifestar em qualquer resposta, mesmo que a pergunta não tenha sido dirigida a ele. Contudo, não serão permitidas interrupções durante a fala de outro indivíduo.