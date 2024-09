Influencer que teria ameaçado prefeito de Quixeramobim é preso por envolvimento em jogos de azar

Prisão foi realizada em razão de divulgação do "jogo do tigrinho". Homem é investigado por ameaças ao político

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

Um digital influencer que teria ameaçado o prefeito de Quixeramobim, a 212,24 quilômetros (km) de Fortaleza, foi preso por divulgar jogos de azar nas redes sociais. A plataforma é conhecida como "jogo do tigrinho". A prisão aconteceu no bairro Jardim América, em Fortaleza.



Irlan Fidelis, de 31 anos, tem antecedente por crime contra a liberdade individual e foi detido dentro do próprio imóvel. No momento do cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos um notebook, pendrive, celular e outros objetos.

O criador de conteúdo usa as redes sociais para criticar as ações do prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta (PSB), e é investigado por ameaças ao político.