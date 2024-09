Marçal vende vídeo de apoio a candidatos a vereador que doarem R$ 5 mil para campanha dele

O candidato Pablo Marçal (PRTB) lançou uma nova forma de arrecadar recursos na reta final do primeiro turno. Ele promete gravar um vídeo de apoio a candidatos a vereador espalhados pelo Brasil mediante doação de R$ 5 mil para sua campanha à Prefeitura de São Paulo. Embora afirme que sua equipe entrará em contato com os candidatos selecionados para a gravação do vídeo e a realização da doação, Marçal exige que os candidatos anexem o comprovante de transferência já no formulário de inscrição, antes de qualquer análise.

O formulário também pede autorização para utilizar dados pessoais dos candidatos, como número de telefone e e-mail, para envio de "ofertas de produtos e serviços" - o ex-coach é conhecido pela venda de cursos na internet - e "comunicações de caráter político". A equipe do candidato foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação deste texto.

"Quero te fazer uma pergunta: você conhece alguém que quer ser vereador e é candidato, que não seja de esquerda? De esquerda nem precisa avisar. Se essa pessoa é do bem e quer um vídeo meu para ajudar a impulsionar a campanha dela, você vai mandar esse vídeo e falar 'olha que oportunidade'. Essa pessoa vai fazer um Pix de R$ 5 mil para minha campanha, como doação", disse Marçal.