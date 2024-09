Quem está à frente na disputa pela Prefeitura de SP? veja as últimas pesquisas

Em três dos levantamentos, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece numericamente à frente do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), mas ambos permanecem tecnicamente empatados considerando as margens de erro de cada instituto em duas dessas pesquisas. Na terceira, o empate inclui o influenciador Pablo Marçal (PRTB), numericamente atrás de Boulos.

O quarto levantamento mostra um cenário diferente: nele, Boulos aparece isolado em primeiro lugar, com uma vantagem numérica de 7,4 pontos porcentuais dos outros dois concorrentes, que figuram em segundo lugar empatados com a mesma pontuação.

Datafolha: Nunes marca 27%, Boulos aparece com 25% e Marçal tem 21%

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26, aponta o mesmo cenário, variando apenas os números: Nunes, com 27% das menções, está em empatado tecnicamente com Boulos, que tem 25%. Em seguida aparece Marçal, com 21% das intenções de voto - como a margem de erro é de dois pontos porcentuais, o ex-coach e Boulos também estão em empate técnico na segunda posição.

O Datafolha realizou 1.610 entrevistas presenciais em São Paulo entre os dias 24 e 26 de setembro. O índice de confiança é de 95% e o registro no TSE é o SP-06090/2024. No levantamento anterior, divulgado dia 19, Nunes tinha 27% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Boulos, com 26%. Marçal aparecia na sequência, com 19% - ou seja, a pesquisa aponta variação pequena no intervalo de uma semana, com as posições numéricas mantidas. A margem de erro da pesquisa anterior é de três pontos porcentuais.

Pesquisa Quaest em São Paulo: Nunes tem 25%; Boulos, 23%, e Marçal, 20%

A pesquisa mais recente da Quaest, divulgada nesta terça-feira, 24, mostra o prefeito com 25%, o deputado federal com 23%, e o influenciador com 20%. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, os três estão tecnicamente empatados na liderança da disputa.