Evandro e Wagner participam de evento religioso neste domingo

Evandro Leitão e Capitão Wagner participaram da 18ª edição da Festa dos Arcanjos em Fortaleza neste domingo, 29 Crédito: Reprodução/Instagram @evandroleitao

Ao lado de Leitão, também participaram da celebração a candidata à vice Gabriella Aguiar (PSD), a secretária da Proteção Social do Ceará Onélia Santana e a esposa de Evandro Cristiane Leitão. Além do evento religioso, Evandro e Wagner promoveram carreatas neste domingo, uma semana antes do primeiro turno das eleições. Ao lado do ministro Camilo Santana (PT), que tem intensificado a participação na campanha de Evandro durante as férias do Ministério da Educação, o candidato do PT passou pelas ruas dos bairros Maraponga, Siqueira e Vila Manoel Sátiro.

Já Capitão Wagner realizou uma carreata no bairro Itaoca nesta tarde. No local, o candidato do União Brasil considerou o cenário da disputa eleitoral "embolado", mas se mostrou confiante em uma possível ida para o segundo turno. As pesquisas eleitorais recentes apontam um crescimento nos números de Evandro e uma queda no percentual de Wagner. No recorte por religão, por exemplo, o quarto levantamento Datafolha Fortaleza, contratado pelo O POVO e divulgado na última quarta-feira, 25, mostrou que o petista registrou uma subida entre o eleitorado evangélico, porém continua atrás do deputado federal André Fernandes (PL).