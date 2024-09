André cai e Evandro sobe entre evangélicos, mas bolsonarista ainda lidera com folga no segmento

A quarta pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo O POVO e divulgada nesta quarta-feira, 25, também possibilita a análise do cenário eleitoral em Fortaleza a partir de segmentos. Considerando o voto por religão, o candidato Evandro Leitão (PT) registrou um crescimento entre os evangélicos, porém continua atrás do deputado federal André Fernandes (PL) que, mesmo com queda, ainda lidera entre esse eleitorado com mais do dobro que o petista.

Voto por religião em Fortaleza

​

André Fernandes aparece com 34%, uma queda de quatro pontos percentuais em relação ao levantamento realizado no início do mês. Capitão Wagner (União Brasil) tem 20%, caindo 13 pontos percentuais, seguido por Evandro Leitão, com 16%, e o atual prefeito José Sarto (PDT), com 12%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os católicos, o candidato do PT lidera, com 31%, subindo cinco pontos percentuais, seguido por Fernandes, que também registrou crescimento entre o eleitorado e aparece com 25%. Sarto tem 16% e Wagner atingiu 15%, caindo sete pontos percentuais.