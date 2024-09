Capitão Wagner considera cenário embolado, mas aponta convicção em ida ao 2º turno

Capitão Wagner realizou carreata no bairro Itaoca Crédito: Taynara Lima/O POVO

A uma semana do primeiro turno das eleições, que ocorrerá no próximo domingo, 6, o candidato Capitão Wagner (União Brasil) avaliou o cenário da disputa eleitoral nos últimos dias de campanha como "embolado", mas destacou confiança na ida para o segundo turno. Wagner participou de carreata no bairro Itaoca na tarde deste domingo, 29. O candidato do União Brasil pontuou que, em uma semana, "as pessoas passam a se interessar mais pelo período eleitoral e a conhecer os candidatos" e disse deverá realizar atos de campanha pelos próximos dias. Para Wagner, o panorama da corrida eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza ainda estaria confuso e afirmou que essa eleição poderá ser parecida com o pleito de 2012. Em cenário apertado na época, o resultado do primeiro turno levou Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio para o embate no segundo turno, que terminou com a vitória do pedetista. Na época, estavam ainda na disputa nomes como Heitor Férrer, Moroni Torgan, Renato Roseno, Marcos Cals e Inácio Arruda.

Mesmo em queda nas últimas pesquisas eleitorais, Capitão Wagner disse estar convicto de que irá para o segundo turno, mas não projetou quem irá enfrentar. “O cenário está muito embolado, a gente não sabe quem vai para o segundo turno. Eu acredito que vai ser uma eleição parecida com 2012. Tenho convicção de que a gente vai estar lá, mas não sei quem a gente vai enfrentar. O que eu posso garantir, é que a gente vai estar, nas próximas três semanas após a eleição do primeiro turno, trabalhando da mesma forma, propondo soluções para a cidade, mostrando que a nossa candidatura é madura”, disse. Em fala sobre o mesmo tema neste domingo, 29, o atual prefeito José Sarto (PDT) mencionou as candidaturas com possibilidade de passar para o segundo turno e não citou o candidato do União Brasil. Além de si, o pedetista destacou André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).