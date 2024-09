18º edição da Festa dos Arcanjos ocorrerá em Fortaleza neste domingo, 29

Tradicional Festa dos Arcanjos será realizada neste domingo, 29 Crédito: Divulgação/Shalom

A Igreja Católica Shalom realiza neste domingo, 29, em Fortaleza, a 18° edição da Festa dos Arcanjos, um evento tradicional católico que celebra os três arcanjos: São Miguel, São Gabriel e São Rafael. O evento será presidido pelo padre Antônio Furtado. O evento tem entrada gratuita e será realizado no Centro de Eventos São Miguel Arcanjo, no bairro Mondubim, a partir das 16 horas. O evento inicia-se com o Terço da Misericórdia, mas terá ainda momento cívico, adoração, música com Naldo José, louvor e o momento Mariano — para contemplação e oração. A Santa Missa ocorrerá às 18h30min e será presidida pelo padre Antônio Furtado. São esperadas cerca de seis mil pessoas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O padre Antônio Furtado explica que haverá no momento cívico o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Ceará, de Fortaleza e também do Vaticano. “De um modo especial, neste ano, estaremos pedindo a Deus pelo nosso Brasil”, disse em nota enviada à imprensa.

A celebração acontece após a preparação do Cerco de Jericó, que é realizado durante sete quintas-feiras, na missa de cura. “Estamos estudando o livro de Jó e estaremos com o tema 'Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor', celebrando essa grande graça que estamos aprendendo por que Jó foi aquele homem provado, foi atacado pelo próprio Satanás mas que não pecou com a boca e louvou sempre ao Senhor.”

“São Miguel é o arcanjo que aparece no livro do Apocalipse como o arcanjo das batalhas. É ele quem vence as batalhas para nós. Gabriel é o anjo que proclama que Deus é forte, e Rafael é o anjo da cura”, explica padre Antônio. Ele finaliza explicando que os anjos são espíritos que foram criados por Deus “para ajudar na nossa salvação e nos combates em nossas vidas”, disse em nota. Ao O POVO, a missionária Sylvia Ruth afirma que celebrar a Festa dos Arcanjos é reconhecer que a força e a presença de Deus se atualiza na história do homem de hoje. "Deus não é indiferente ao homem e coloca toda a sua milícia celeste a favor daquele que se confia a Ele e a seus anjos."